انتحار فتى داخل إصلاحية النساء والأحداث في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، بانتحار فتى داخل إصلاحية النساء والأحداث في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلًا يبلغ من العمر 16 عاماً أقدم، في الساعات الأولى من فجر اليوم، على إنهاء حياته داخل حمام الإصلاحية عبر شنق نفسه باستخدام حبل".

وأضاف أن "الفتى فارق الحياة في موقع الحادث، فيما باشرت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".