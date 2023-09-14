انتحار فتاة "مجهولة الهوية" من اعلى جسر مشاة في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر صحي في السليمانية، اليوم الخميس، بانتحار فتاة "مجهولة الهوية" من أعلى جسر للمشاة بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فتاة سقطت، صباح اليوم، من أعلى جسر مشاة يقع على الشارع الرابط بين السليمانية ومنطقة رابرين، وتحديدا أمام جامعة السليمانية، ما أدى الى وفاتها في الحال اثر سقوطها على الرصيف الكونكريتي، مشيرا الى نقلها للطب العدلي.

وبين المصدر، أنه بعد التحري الطبي اتضح ان الفتاة مجهولة الهوية بسبب عدم حملها لأي مستمسك يثبت هويتها ما يشير إلى أنها انتحرت، موضحا أن الطب العدلي يرى ان عمرها ما بين 15 إلى 20 عاما لكن ما هو ثابت أن سبب الوفاة هو السقوط من أعلى الجسر على الرصيف الكونكريتي .

بدوره قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية باشرت بإجراء تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وهوية الفتاة الضحية.