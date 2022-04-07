انتحار فتاة عشرينية بمنزلها في قلعة دزه

شفق نيوز/ أعلنت شرطة إدارة رابرين اليوم الخميس، العثور على جثة شابة عليها آثار اطلاقة نارية.

وقالت شرطة رابرين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قبل ظهر اليوم الخميس تم اخبارنا بوجود حالة انتحار في قرية گردةسبييانه التابعة لقضاء قلعة دزه في إدارة رابرين".

واضاف البيان؛ أن "قوات الشرطة هرعت لمكان الحادث وقد تبين انتحار شابة في منزلها"، مشيرا إلى أنه "قد تم نقل الجثة التي كان عليها اطلاقة نارية واحدة الى المستشفى".

ولفت إلى أن "اهل الضحية أكدوا انها هي من أطلقت النار على نفسها"، مبينا أن "الضحيه تبلغ من العمر (20) عام وتعمل ربة بيت وتدعى ( ك. ح. ح)".