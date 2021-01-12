انتحار طالبة في جامعة الفرات بالحسكة بعد طردها من قاعة الامتحانات

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من مدينة الدرباسية الواقعة ضمن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا؛ يوم الثلاثاء، بانتحار طالبة جامعية.

وأبلغت المصادر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن طالبة جامعية تدعى "كمرة فهد سليمان" انتحرت، مشيرة إلى أنها طالبة في السنة الثانية في كلية الحقوق في جامعة الفرات بمدينة الحسكة.

وأضافت المصادر؛ أنّ الضحية أقدمت على الانتحار بشنق نفسها، اليوم الثلاثاء، - فور عودتها من الامتحانات - في منزلها بقرية الجنازية الواقعة جنوب مدينة الدرباسية ب 20 كم، وذلك بعد طردها من الامتحان في جامعة الفرات التابعة للنظام السوري في مدينة الحسكة.

فيما أكد الكادر الطبي في مشفى الشهيد خبات بمدينة الدرباسية، انتحارها شنقًا، وكانت آثار الشنق واضحة على جسم الضحية بحسب المصدر ذاته.