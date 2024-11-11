انتحار ضابط داخل دائرته لأسباب مجهولة في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، يوم الاثنين، بانتحار ضابط برتبة "رائد" في مديرية الجوازات بإطلاق النار على نفسه لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع اليوم في حدود الساعة الحادية عشر صباحاً، حين قام الضابط المعروف باسم "هاوژین عبد الله" ويعمل في القسم القانوني لمديرية جوازات السليمانية، بإطلاق رصاصة من مسدسه خلال ساعات الدوام، مما أدى إلى وفاته في موقع الحادث.

وأضاف أن فرق التحقيق الجنائي تعمل حالياً في موقع الحادث لجمع الأدلة وتحليلها، والتحقيقات ما تزال في مراحلها الأولى، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.

وأشار المصدر إلى أن الضابط المنتحر يبلغ من العمر 40 عاماً وهو متزوج ولديه طفلان.