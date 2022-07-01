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انتحار شاب في السليمانية ينحدر من أُسرة قيادية بالاتحاد الوطني الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-01T08:29:01+0000
انتحار شاب في السليمانية ينحدر من أُسرة قيادية بالاتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز/ اقدم الشاب زند نبز أحمد كورده، يوم الجمعة، على الانتحار في مدينة السليمانية دون معرفة الاسباب.

والمنتحر نجل الضابط الراحل في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نبز أحمد كورده وهو شقيق برزان أحمد القيادي في الحزب ذاته.

وقال مصدر لمراسل وكالة شفق نيوز ان أسرة الشاب نقلته إلى مستشفى مدينة السليمانية اثر اصابته بجروح، لكنه توفي بعد وصوله للمستشفى.

ووفقا للمصدر فإن الشاب قام بإطلاق رصاصة على نفسه في منطقة الرأس من الجسد دون معرفة الاسباب .

وبحسب المصدر ذاته، فإن زند نبز أحمد كوردة يبلغ من العمر 22 عاما.

وأسرة أحمد كورده من الأسر المعروفة والبارزة في مدينة السليمانية.

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