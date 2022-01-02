انتحار شابة في گرميان ومصرع وإصابة شقيقين في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، يوم الأحد، انتحار شابة في كَرميان، فضلاً عن مصرع شخص وإصابة شقيقه، إثر خلاف عائلي في دهوك.

وذكرت شرطة إدارة گرميان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شابة تبلغ من العمر ١٥ عاماً في منطقة (لواگة) التابعة لقضاء كلار، أنهت حياتها بإطلاقه نارية، نقلت على إثرها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة قبل وصولها".

وأضافت الشرطة، أن "عملية الانتحار تمت بواسطة بندقية والدها حيث قامت الفتاة بإطلاق رصاصة واحدة على نفسها"، لافتة إلى أن "الشابة لم تكن تعاني من أي مشكلة اجتماعية أو نفسية"، وفقاً لعائلتها.

في السياق، ذكرت شرطة دهوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلافا وقع بين عائلتين جارتين في مركز قضاء بردرش عصر اليوم، وأسفر عن مقتل رجل عمره 35 عاماً، وإصابة شقيقه في الحادث".

وأوضحت أن "شرطة القضاء طوقت مكان الحادث وبدأت بالتحقيق في ملابسات وأسباب الاحتدام بين العائلتين".