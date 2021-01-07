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انتحار شابة ايزيدية داخل مخيم للنازحين في زاخو

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-07T12:52:48+0000
انتحار شابة ايزيدية داخل مخيم للنازحين في زاخو

شفق نيوز/ اقدمت شابة ايزيدية، الخميس، على الانتحار في مخيم بريسفي التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وقال مصدر مطلع في إدارة المخيم لوكالة شفق نيوز، إن "شابة ايزيدية من مجمع تل عزير اقدمت على الانتحار قبل ظهر اليوم بواسطة حبل داخل حمام، لأسباب مجهولة".

واضاف المصدر أن "الشابة المنتحرة تبلغ من العمر 15 سنة وتدعى سلمى سعاد".

وهذه حالة الانتحار الثالثة خلال أيام، فقد أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز يوم الاثنين، (4 كانون الثاني الجاري)، بأن فتاة ايزيدية نازحة من سكان قضاء سنجار أقدمت على الانتحار في ثاني حادثة من نوعها في غضون يوم واحد.

وقال المصدر ، إن "النازحة أحلام خيرو خوديدا البالغة من العمر 15 عاما، أقدمت على الانتحار في مجمع شاريا جنوبي دهوك".

وسجلت الجهات الامنية في دهوك صباح يوم الاثنين، (4 كانون الثاني الجاري ) حالة انتحار في مخيم ايسيان بقضاء شيخان شرقي دهوك لفتاة ايزدية بعمر 22 سنة.

وكانت الفتاة الأخيرة تسكن في مجمع سيباشيخ خدرا جنوب سنجار قبل نزوحها الى محافظة دهوك عام 2014 عند اجتياح داعش لمناطقهم وقتله واستعباده لآلاف الايزيديين.

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