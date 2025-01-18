انتحار رجل بطريقة مروعة داخل مجمع فخم في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مركز طوارئ السليمانية، يوم السبت، بانتحار رجل بإلقاء نفسه من الطابق الخامس لإحدى عمارات "القرية الألمانية" في المدينة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الرجل توفي على الفور، وتم نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية، لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، مشيراً إلى أن هوية الضحية باتت معروفة للجهات المختصة.

وتشهد مدينة السليمانية ومناطق أخرى في إقليم کوردستان تزايداً ملحوظاً في حالات الانتحار، خاصة بين الفئات الشابة.

وتشير تقارير سابقة إلى أن الأسباب وراء هذه الحوادث غالباً ما ترتبط بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فيما تحاول الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني تعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة وتوفير الدعم النفسي لمن يحتاجه.