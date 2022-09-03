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انتحار خمسيني داخل منزله في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-03T16:34:23+0000
انتحار خمسيني داخل منزله في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل، يوم السبت، العثور على جثة رجل داخل منزله في أحد أحياء المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل، الرائد هوكر عزيز، لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الشرطة أبلغت بوجود جثة رجل داخل منزله في منطقة حديد وخشب وتبين من التحري ان الرجل هو في أواخر العقد الخامس من عمره ويعرف بـ(مام علي) لدى اهالي المنطقة حيث كان يعيش بمفرده".

وبين ان "التحقيقات مستمرة في الحادثة وسيتم الكشف عن بقية التفاصيل خلال الساعات المقبلة".

وذكر مصدر محلي ابلغ الشرطة عن الحادثة، لوكالة شفق نيوز، انه "عند  الدخول الى المنزل رأينا مسدسا قريبا من الجثة ومن المرجح ان يكون قد انتحر".

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