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انتحار امرأة وفتاة شنقا في منطقة بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-27T08:41:48+0000
انتحار امرأة وفتاة شنقا في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بتسجيل حالتي انتحار لإمرأة وفتاة بواسطة شنق نفسيهما.

وقال المتحدث باسم شرطة "كرميان" المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في وقت متأخر من الليلة الماضية تم نقل جثة امرأة من القومية العربية تُدعى ( خ - خ - ع) من مواليد العام 2000 ربة منزل تقطن حي الموظفين بقضاء كلار إلى قسم الطوارئ في مستشفى (الشهيد هـژار) كانت قد توفيت شنقاً.

ووفقا لأقوال أقرباء المرأة فإنها قد تزوجت منذ ثلاثة أشهر والليلة الماضية فارقت الحياة جراء شنقها لنفسها، بحسب المتحدث.

وفي حادث مماثل قال المقدم الحقوقي قدوري، انه صباح اليوم تم نقل جثة فتاة تُدعى ( ج- س - ا ) من مواليد العام 2007 تقطن قرية "صالح آغا" التابعة لناحية "قورتو" إلى قسم الطوارئ في مستشفى (الشهيد هـژار)، وقد توفيت شنقاً.

وأشار إلى تشريح الجثتين، وقد فتحت شرطة "كرميان" ملف تحقيق في الحادثين، وبدأت بالتحري في ملابسات وقوع الحادثين.

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