انتحار امرأة مسنة حرقاً في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة كرميان في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان امرأة مسنة اقدمت على اضرام النار في جسدها في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار مركز الادارة، لافتا الى ان النار احرقت اجزاء من جسدها مما تسبب بوفاتها.

وقال المتحدث باسم شرطة كرميان اللواء الحقوقي علي جمال قدوري في تصريح صحفي ان الحادثة وقعت في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار عندما اقدمت سيدة تدعى (ف م ر) من مواليد 1966 على اضرام النار في نفسها وتم ايصالها الى قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد هزار في قضاء كلار وكانت اجزاء من جسدها محترقة.

واضاف قدوري ان المرأة وبعد ان تلقت العلاج في قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد هزار وبسبب كثرة الحروق في كثير من اجزاء جسدها تم نقلها الى مستشفى السليمانية، مستدركا انها لفظت انفاسها الاخيرة بعد وصولها الى مستشفى السليمانية.

وتابع ان ذوي المرأة زعموا انها هي من اضرمت النار في جسدها، مشيرا الى ان الشرطة فتحت اوراق تحقيق في القضية وبدأت بالتحقيق بشأن اسباب وكيفية احتراق تلك المرأة.