امطار وتصاعد للغبار.. تعرف على طقس مدن اقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الجمعة ارتفاع درجات الحرارة في مدن اقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "من المتوقع ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 1-2 درجة خلال 48 ساعة المقبلة مع سماء غائمة جزئيا وغائمة كليا في المناطق الجبلية اضافة الى تساقط امطار في المناطق الجبلية الحدودية وتصاعد للغبار".

واضاف البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة ستكون 30 في اربيل و27 في حلبجة ودهوك و26 في السليمانية وادارة سوران و35 في ادارة كرميان و29 في زاخو".