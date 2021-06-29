امرأتان تسرقان أموالاً وذهباً في سطو مسلح بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة رابرين باقليم كورستان، يوم الثلاثاء، عن قيام امرأتين بتنفيذ عملية سطو مسلح وسرقة أموال ومصوغات ذهبية في مدينة رانية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المرأتين كانتا تحملان أسلحة بيضاء واقتحمتا منزل مواطنة تدعى (ژ. ز. ك) من مواليد 1977 في حي نوروز بمدينة رانية، وسرقتا مبلغاً من المال بالإضافة إلى المصوغات الذهبية".

وأشارت إلى أن "المرأة تم نقلها إلى المستشفى العام في رانية بسبب تعرضها لصدمة نفسية بسيطة، حيث تلقت العلاج اللازم".

وبينت المديرية أن المرأة افادت بأنها كانت بمفردها في المنزل حين هاجمتها امرأتان ملثمتان وقامت احداهما بوضع السكين على رقبتها وتنفيذ عملية السرقة، مشيرة الى فتح تحقيق بالحادث والمتابعة مستمرة للتوصل الى الجانيتين.