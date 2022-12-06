امرأة كوردية عراقية بين قائمة أكثر النساء تأثيراً في العالم لسنة 2022

شفق نيوز/ باتت إحدى الممرضات في مديرية صحة محافظة السليمانية، واحدة من أكثر النساء تأثيرا في العالم لسنة 2022.

وجاء في بيان لمديرية الصحة، ورد لوكالة شفق نيوز، ان وكالة "بي بي سي" أفصحت اليوم، عن قائمة النساء المؤثرات في العالم لسنة 2022 وهي قائمة تضم 100 امرأة من جميع أنحاء العالم وتضم مطربات وموسيقيات وفنانات ورياضيات وناشطات وصاحبات مهن.

وأضاف البيان أن القائمة ضمت لهذه السنة الممرضة "نيكار مارف" من وحدة الحروق في مستشفى الحروق وعمليات التجميل في مدينة السليمانية.

واوضح ان الاعمال التي قامت بها الممرضة "نيكار مارف" عبارة معالجة النساء اللواتي قمن بمحاولة الانتحار بإضرام النار في اجسادهن، مضيفا أن مارف تعمل منذ 25 عاما في تلك المستشفى في مجال حروق الأطفال والعناية المركزة وكذلك معالجة المرضى الذين تعرضوا للحروق.