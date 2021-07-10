سيدة أربيلية تناشد مسرور بارزاني بإطلاق سراح زوجها: تم اعتقاله بلا ذنب

شفق نيوز/ قالت سيدة من محافظة اربيل تُدعى "ديانا حسين" يوم السبت إن زوجها المدعو "رشيد سعيد آغا" سُجن على مدى ثماني سنوات "من دون أي سبب"، وإنه قد أُعيد إعتقاله بعد انتهاء مدة محكوميته، مناشدة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بمعالجة مشكلتها.

وقالت حسين في مؤتمر صحفي عقدته اليوم برفقة طفليها، إن زوجها تم سجنه لمدة ثماني سنوات، وبعد انتهاء تلك المدة أُفرج عنه، مستدركة القول "بعد مرور 40 يوما من الإفراج عنه من قبل الأمن (الآسايش) تم اعتقاله مرة أًُخرى من منزله ومن بين أطفاله".

وأضافت "نطلب من المسؤولين الكبار في إقليم كوردستان، ولاسيما رئيس الحكومة مسرور بارزاني لأنه باسمه تم اعتقال زوجي أن يوضّحوا حقيقة ما يجري، وأن يعالجوا مشكلتي"، مردفة بالقول: حاليا لا يصغي إليّ أحد.

وتابعت حسين بالقول : هذه المرة تم اعتقال زوجها من دون أمر قضائي، وحاليا تتواصل معه الأُسرة عبر الهاتف فقط بدلا من المواجهه في السجن، مطالبة بمحاكمة زوجها "إن كان مذنباً".