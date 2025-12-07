امرأة تقطع "عضو زوجها" إثر خلاف عائلي في كلار

شفق نيوز- گرميان

أفاد مصدر طبي في قضاء كلار التابع لإدارة گرميان، مساء اليوم الأحد، بأن رجلاً تعرّض لاعتداء خطير من قبل زوجته، نُقل على إثره إلى مستشفى الطوارئ قبل تحويله إلى إحدى مستشفيات السليمانية بسبب تدهور حالته الصحية.

وذكر المصدر في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "الزوجة استخدمت أداة حادة وقامت بقطع عضوه التناسلي بسبب خلاف عائلي وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ في قضاء كلار وقام فريق طبي بتقديم الإسعافات العاجلة، ثم قرّر تحويله إلى السليمانية لمتابعة وضعه الصحي".

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع على خلفية خلافات عائلية بين الجانبين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.