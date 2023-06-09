امرأة تقتل زوجها طعناً بسكين في منطقة كوردستانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بمقتل رجل على يد زوجته طعنا بسكين في قضاء "كلار".

وقال المتحدث باسم شرطة كرميان العقيد الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم، إنه ليلة الجمعة نُقلت جثمان مواطن إلى مستشفى طوارئ "الشهيد"، و الذي توفي بسبب طعنه بسكين.

وأضاف أنه على الفور ، بأمر من قاضي التحقيق في كلار، ذهب قسم مكافحة جريمة كرميان إلى مكان الحادث، وبعد التحقيق ضبطوا السكين الذي أُرتكبت به الجريمة مع اعتقال ثلاثة متهمين على خلفية الحادثة، مبينا أن المتهمين الذين تم اعتقالهم هم زوجة وابنة القتيل، والمتهم الثالث شقيق الزوجة.

كما أشار العقيد الحقوقي، إلى أنه حاليا اعترفت زوجة القتيل المدعوة (ا- ع - ف ) من مواليد العام 1981 بحدوث مشكلة ومشادة كلامية بينهما لتهاجمه بسكن وتقتله.

وتابع بالقول إن "المجنى عليه يُدعى (زيدان حميد ماجد) من مواليد العام 1975 ينتمي إلى صفوف قوات البيشمركة، وأب لخمسة أطفال، منوها إلى في الوقت الحالي، تم سجن المتهمين الثلاثة وفقا للمادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 ولا يزال التحقيق في الحادث جاريا.