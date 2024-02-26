امرأة تفتح النار على رجل داخل مبنى حكومي في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة عقرة بمحافظة دهوك، يوم الإثنين، بأن امرأة فتحت النار على رجل داخل مبنى حكومي اثر خلاف عائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع داخل دائرة الأحوال المدنية ضمن ناحية كردسين، التابعة لقضاء عقرة"، مبيناً ان "الرجل تعرض لأربع طلقات نارية وتم نقله الى المستشفى".

في السياق، أفاد شهود عيان، بأن "المرأة أقدمت على ذلك انتقاما لمقتل والدها على يد أحد أفراد عائلة الرجل المصاب في وقت سابق نتيجة خلاف عائلي".