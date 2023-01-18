امريكا تؤكد على ضرورة وحدة الصف الكوردي وتطوير المصالح المشتركة مع كوردستان والعراق

شفق نيوز/ أكدت القنصلية العامة الامريكية في اربيل، يوم الأربعاء، على ضرورة وحدة الصف بين مختلف الاطراف السياسية في اقليم كوردستان.

وجاء في تغريدة للقنصلية على موقع تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك، أكد حرص واشنطن على ضرورة وحدة الصف الكوردي من اجل تعزيز المصالحة المشتركة وازدهار اقليم كوردستان والعراق بأجمعه.

وبين أنه نقل ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها مع كل من الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اكد حرص واشنطن.

واشتد الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان عند سلسلة من الأحداث، من بينها، اغتيال القيادي الاستخباراتي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر هاوكار الجاف، والتوتر الذي رافق تصميم الاتحاد الوطني الكوردستاني على التمسك بمرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، ثم تلويحات من قيادات سياسية في الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ"انفصال" السليمانية وحلجبة وكرميان ورابرين عن الإقليم، ومقاطعة وزراء الاتحاد جلسات الحكومة في اربيل، وشكوى رئاسة حكومة الاقليم من ان الحزب الرئيسي في السليمانية لا يسلم ايرادات منافذ حدودية للحكومة، بينما ينتقد الاتحاد الوطني حكومة مسرور بارزاني بانها لا تتبع الإنصاف في توزيع الرواتب والعائدات بين مختلف مناطق الإقليم، متهما الحكومة بفرض "حصار مخطط له" على السليمانية.