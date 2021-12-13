امريكا تؤكد التزامها: بإمكان بغداد وأربيل الاعتماد علينا لإنهاء داعش

شفق نيوز/ جدد منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، يوم الاثنين، التأكيد بان الولايات المتحدة الامريكية ستستمر في دعمها للعراق واقليم كوردستان، مشددا على ان بامكان اربيل وبغداد الاعتماد على واشنطن للقضاء النهائي على داعش.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل في اربيل ماكغورك ووصف زيارته للعراق واقليم كوردستان بانها مهمة، واكد انه "في الوقت الذي تجري فيه امريكا تغيير مهام قواتها والتحالف الدولي فان تأكيد استمرار التزامها بمساندة العراق والاقليم رسالة مهمة".

واضاف البيان انه "جرى خلال الاجتماع الذي تم بحضور السفير الامريكي لدى العراق والقنصل الامريكي العام في اربيل بحث مسائل عديدة منها الانتخابات ونتائجها والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في العراق والحوارات بين الطراف العراقية والمساعي لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة والاوضاع الامنية والعسكرية والاقتصادية في البلاد وهجمات داعش والتنسيق بين البيشمركة والجيش والعلاقات بين اربيل وبغداد والحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي وفرص تنمية العلاقات بين الجانبين".

واشار الى ان "الجانبين كانا متفقين في الرأي بان داعش خطر حقيقي وان العراق مازال بحاجة الى استمرار مساندة التحالف الدولي لمواجهته وهزيمته، موضحا ان التعاون والتنسيق بين القوى والاطراف العراقية مهم من اجل يتمكنوا تشكيل حكومة جامعة في البلاد تستجيب لمطالب المواطنين العراقيين وتحمي الامن والاستقرار فيه".

ونوه البيان الى ان "الاوضاع الداخلية لاقليم كوردستان والعلاقات بين العراق ودول المنطقة والعالم واوضاع المنطقة واخر التطورات في سوريا وقضية الكورد فيها وعدد من الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك محاور اخرى في اللقاء".