امريكا تنظم مؤتمراً خاصاً لدعم اقتصاد كوردستان

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الاثنين، أعمال مؤتمر كوردستاني أمريكي بهدف تشجيع الاستثمار في الإقليم لفترة ما بعد فيروس كورونا، برعاية غرفة التجارة والصناعة الامريكية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كردستان محمد شكري لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر الاقتصادي الكوردستاني الامريكي سيعقد يوم غد الاثنين ويستمر لمدة يومين"، مبيناً أن "المؤتمر سيكون عبر تقنية الفيديو".

وأضاف شكري، أن "الهيئة ستقدم رؤيتها للاستثمار والمجالات الاستثمارية لفترة ما بعد فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتناول التعديلات التي من المقرر اجراؤها على قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في الاقليم".

وأكد أن هيئة استثمار كوردستان، "ستقدم رؤية واضحة للمناخ الاستثماري في الاقليم للشركات الامريكية التي ترغب في الاستثمار داخل كوردستان".

من جانبها قالت غرفة التجارة والصناعة الامريكية في بيان رسمي، إن المؤتمر سيُعقد خلال يومي 23 و24 تشرين الثاني 2020 على طريقة "اون لاين" بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من امريكا واقليم كوردستان والشركات الامريكية المستثمرة في الاقليم.

ووفقا للبيان فإنه ستتم مناقشة كيفية تنمية الاقتصاد، وفرص الاستثمار، وايلاء الاهمية بالأمن الغذائي في الاقليم، وكذلك مستقبل العلاقات بين امريكا والعراق في مجال الطاقة.

وبحسب بيان صادر عن ممثل حكومة الاقليم في واشنطن فان مسرور بارزاني سيشترك مع مسؤولين امريكيين رفيعي المستوى في المؤتمر.