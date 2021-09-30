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امريكا تقدم مليوناً ونصف المليون دولار لترميم "حمّام قلعة أربيل"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-30T09:03:15+0000
امريكا تقدم مليوناً ونصف المليون دولار لترميم "حمّام قلعة أربيل"

شفق نيوز/ زارت ممثل الحكومة الأمريكية في أربيل عاصمة اقليم كوردستان مساعد وزير الخارجية الامريكية، يوم الخميس، قلعة اربيل الاثرية.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن سعداء اليوم بزيارة ممثلة الحكومة الاميريكية الى قلعة اربيل، لهذا باسم حكومة الاقليم ومحافظة اربيل نقدم شكرنا الى الحكومة الأمريكية التي قدمت اليوم مبلغ مليون ونصف المليون دولار لترميم حمام القلعة وايضا رياض للاطفال".

واضاف خوشناو، "تعتبر خطوة مهمة لتبقى القلعة كما هي عامرة، ونؤكد مرة اخرى على اهمية علاقتنا مع القنصلية الامريكية في اربيل".

وتابع أن "الحكومة الأمريكية قدمت 670 الف دولار لفتح متحف للاطفال".

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