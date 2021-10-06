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امريكا تفتح طريق الهجرة إليها عن طريق اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-06T18:20:00+0000
امريكا تفتح طريق الهجرة إليها عن طريق اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية الامريكية العامة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تخصيص رابط تسجيل الكتروني للر اغبين بالهجرة الى الولايات المتحدة، مؤكدة ان قبول الطلبات سيكون لدورة عام 2023.

وجاء في بيان للقنصلية الامريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "تحية للأصدقاء، هل تريدون الهجرة الى  الولايات المتحدة الامريكية؟ تم فتح تسجيل الاسماء لدورة عام 2023 لبرنامج التأشيرة المتنوعة التي تعرف ايضا بفيزا اليانصيب".

واشار البيان الى ان "اي شخص يريد الهجرة نحو امريكا بإمكانه زيارة موقع (ويبسايت) البرنامج الرسمي وتسجيل الاسماء".

ووفقا للرابط الخاص بملء الاستمارة فان اي شخص يرغب بالهجرة عليه الالتزام بالوقت المحدد من الساعة 12:00 ظهرا لغاية الساعة 12:00 ليلا، واي شخص يملأ الاستمارة خارج هذا التوقيت تعتبر الاستمارة غير ناجحة.

وهذا هو الرابط: Electronic Diversity Visa Program state.gov

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