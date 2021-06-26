سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

امريكا تعلق على قصف أربيل: تم بطائرات مسيرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-26T11:20:00+0000
امريكا تعلق على قصف أربيل: تم بطائرات مسيرة

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل.

وذكرت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بلادها تدين هجوم الطائرات بدون طيار يوم السبت في إقليم كوردستان العراق. 

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية.

وكان شهود عيان قد أفادوا صباح اليوم بسقوط صاروخ مجهول قرب أحد الفنادق في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن: صاروخاً سقط  قرب فندق (خانزاد) على طريق مصيف صلاح الدين في باحة احدى المزارع بقرية (براغ) ولم يسفر عن أية خسائر بشرية وإنما اضرار مادية فقط.

ووفقا للشهود فإن الصاروخ وقع في الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت.

هذا ولم يصدر أي موقف رسمي من السلطات الأمنية في الإقليم، ولم يُعلم مكان انطلاق الصاروخ من إين حتى وقت كتابة الخبر.

related

البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية

Date: 2019-10-14 20:09:46
البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية

رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بشأن قصف أربيل

Date: 2021-02-16 07:14:56
رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بشأن قصف أربيل

المقاتلات التركية تقصف مواقع لحزب العمال شمالي أربيل

Date: 2021-01-22 11:50:12
المقاتلات التركية تقصف مواقع لحزب العمال شمالي أربيل

قصف تركي يودي بحياة مدني شمال اربيل

Date: 2020-06-18 09:27:47
قصف تركي يودي بحياة مدني شمال اربيل

خلال 24 ساعة .. تجدد القصف التركي على مناطق شمالي دهوك

Date: 2021-03-14 11:55:37
خلال 24 ساعة .. تجدد القصف التركي على مناطق شمالي دهوك

الطائرات والمدفعية الايرانية تقصف مجدداً مناطق في اقليم كوردستان

Date: 2019-07-11 15:22:28
الطائرات والمدفعية الايرانية تقصف مجدداً مناطق في اقليم كوردستان

بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة

Date: 2019-11-23 17:35:51
بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة

أربيل تغلق عدداً من الطرق بالكونكريت وتحل مشكلة البنوك ومحال الصيرفة

Date: 2020-03-23 14:12:27
أربيل تغلق عدداً من الطرق بالكونكريت وتحل مشكلة البنوك ومحال الصيرفة