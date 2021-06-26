امريكا تعلق على قصف أربيل: تم بطائرات مسيرة

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل.

وذكرت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بلادها تدين هجوم الطائرات بدون طيار يوم السبت في إقليم كوردستان العراق.

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية.

وكان شهود عيان قد أفادوا صباح اليوم بسقوط صاروخ مجهول قرب أحد الفنادق في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن: صاروخاً سقط قرب فندق (خانزاد) على طريق مصيف صلاح الدين في باحة احدى المزارع بقرية (براغ) ولم يسفر عن أية خسائر بشرية وإنما اضرار مادية فقط.

ووفقا للشهود فإن الصاروخ وقع في الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت.

هذا ولم يصدر أي موقف رسمي من السلطات الأمنية في الإقليم، ولم يُعلم مكان انطلاق الصاروخ من إين حتى وقت كتابة الخبر.