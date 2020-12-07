امريكا تدخل على خط مرحلة جديدة من المفاوضات الكوردية في سوريا

شفق نيوز/ وصل وفد الخارجية الأمريكية إلى منطقة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للإشراف على المرحلة الجديدة من المفاوضات بين قطبي الحركة السياسية الكوردية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "الوفد الأمريكي أجرى اتصالات مع المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية للتحضير لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات بين الطرفين".

وأكد المصدر أن "ممثل الخارجية الأمريكية الجديد في شمال وشرق سوريا سوف يجري بداية لقاءات منفصلة تمهيدية مع كل طرف على حدة قبل انطلاق اللقاءات المباشرة".

وشهدت عملية التفاوض بين الأطراف الكوردية حالة من الجمود أرجعها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية الجمعة إلى غياب وفد المجلس الكوردي عن المنطقة وكذلك تغييرات في وفد الخارجية الأمريكية وعدم تواجده في منطقة الإدارة الذاتية.

وكان عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي سليمان أوسو قد أكد في مقابلة مع وكالة شفق نيوز أن المفاوضات أحرزت تقدماً بين الجانبين بشأن قضايا رئيسية نافياً وصولها لطريق مسدود.

وبدأت مفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي منذ مطلع نيسان الماضي برعاية من الخارجية الأمريكية وبإشراف من قائد قسد، مظلوم عبدي بهدف حل الخلافات المتجذرة بين قطبي الحركة السياسية الكردية في سوريا والوصول لتفاهم يفضي إلى إشراك المجلس الكوردي ضمن الإدارة الذاتية.