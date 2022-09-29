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امريكا تحذر مواطنيها من السفر الى بعض مناطق كركوك واربيل والسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-29T07:16:04+0000
امريكا تحذر مواطنيها من السفر الى بعض مناطق كركوك واربيل والسليمانية

شفق نيوز / حذرت القنصلية الامريكية في اربيل ، اليوم الخميس، رعاياها من السفر الى بعض مناطق كركوك واربيل والسليمانية، لأسباب عدة منها أبرزها القصف الايراني على مدن اقليم كوردستان، فيما لفتت الى عدم قدرة العراق على تقديم "الدعم" لمواطني الولايات المتحدة .

وقالت القنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القنصلية تواصل تلقي تقارير اعلامية عن استمرار هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ من قبل القوات العسكرية الايرانية ضد الكيانات الكوردية المناهضة لايران في جميع انحاء اقليم كوردستان"، مبينة أن "لا يمكن للحكومة الامريكية ان تقول بأن هذه الهجمات قد انتهت".

واضافت، أن "مستشارة السفر التابعة لوزارة الخارجية للعراق لا تزال في المستوى الرابع"، داعية مواطنيها الى عدم السفر للعراق بسبب "الارهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية ، ومهمة العراق محدودة في تقديم الدعم لمواطني الولايات المتحدة".

ومن ضمن الاجراءات الواجب اتخاذها في بيان القنصلية" تجنب المناطق المستهدفة (بردى) قرب كركوك، وكويا (أربيل) ، و(رانيا) شرق السليمانية وتجنب المناطق الحدودية المتنازع عليها".

كما دعت المواطنين الامريكين الى "الحذر في محيط التجمعات الكبيرة او الاحتجاجات مع ضرورة البقاء متخفيين والحفاظ على الهواتف المحمولة "

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