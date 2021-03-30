امريكا تتبرع بمعدات خاصة بتحييد كورونا في 13 جامعة كوردستانية

شفق نيوز/ اعلنت واشنطن، يوم الثلاثاء، ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية قدمت المستلزمات الخاصة بتحييد فيروس كورونا في جامعات اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للقنصلية العامة الامريكية في اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الوكالة الامريكية للتنمية الدولية قامت، اليوم الثلاثاء، بتوفير المستلزمات والاجهزة الخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا في مؤسسات التعليم العالي في جميع انحاء اقليم كوردستان".

وأوضحت القنصلية أن "تلك المستلزمات المهمة تضمنت معدات الوقاية الشخصية ومعقمات الايدي واجهزة قياس الاوكسجين والمواد المطهرة للاساتذة والطلبة في 13 جامعة حكومية".

واشارت إلى أنه "خلال مراسم تسليم المواد المتبرع بها لوكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق عبدالرزاق، قال نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بوب بيركيز ان الولايات المتحدة الامريكية تفخر بممارسة دورها القيادي في الاستجابة العالمية للتصدي لوباء كورونا العالمي وبهذه المساعدات التي قدمت لاقليم كوردستان".