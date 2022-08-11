الإيقاع بمستهدفي أبراج الكهرباء في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) غرب محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعتقال الأشخاص الذين قاموا بتوجيه الإطلاقات النارية على الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية في ناحية تكية كاكه مند التابعة لناحية جمجمال.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، ان أشخاصا خارجين عن القانون قاموا قبل شهرين ومن اجل خلق المشاكل للمواطنين واطفاء الكهرباء عن منازلهم في فصل الصيف باطلاق النار على أبراج الكهرباء في ناحية تكية كاكه مند.

واشار البيان قوات مديرية اسايش غرب السليمانية قامت حينها بجمع المعلومات بهذا الخصوص عن المتهمين وتمكنت من القاء القبض على المتهمين (ا ر س) و (ب ك ا) وهما من اهالي الناحية نفسها، مبينا انهما محتجزان حاليا بأوامر قضائية وفقا للمادة ٤٧٧ من قانون العقوبات والتحقيقات معهم جارية.