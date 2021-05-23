الإيقاع بتاجر مخدرات تركي ضبط بحوزته 92 كيلوغراماً من "الهيرويين" في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الاحد، الإيقاع بتاجر مخدرات في اربيل مع ضبط 92 كيلوغراما من مادة الهيرويين المخدرة كانت بحوزته.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اطار فعالياتها ومساعيها لاجتثاث والقضاء على المواد المواد المخدرة وبعد المتابعة والحصول على معلومات دقيقة من قبل الضباط ومنتسبي المديرية، وفي فعالية كبرى اليوم الاحد، في مدينة اربيل تم اعتقال تاجر للمواد المخدرة اسمه (ع ج ع).

واضاف البيان ان المتهم من الجنسية التركية ويسكن مدينة اربيل وعثر بحوزته اثناء اعتقاله على 184 قالبا من المواد المخدرة من نوع الهيروين تزن 92 كيلوغراما.

واوضح البيان ان المتهم معتقل وفقا للمادة 25 من قانون المواد المخدرة وتم فتح اوراق تحقيقية معه وتم تحويله الى قاضي التحقيق.