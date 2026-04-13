الإيزيديون يلغون مراسم "الأربعاء الأحمر" في لالش لأسباب أمنية

أعلن مستشار الأمير والمجلس الروحاني الإيزيدي خالد نرمو، اليوم الاثنين، إلغاء جميع التجمعات والمراسم العامة الخاصة بعيد رأس السنة الإيزيدية "الأربعاء الأحمر" في معبد لالش لهذا العام، والتي كان من المقرر أن تبدأ مساء غدٍ الثلاثاء.

وقال نرمو، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس الروحاني الإيزيدي برئاسة الأمير حازم تحسين بك عقد اجتماعاً لبحث أوضاع المنطقة، وقرر إلغاء المراسم التي كانت تُقام سنوياً في عشية العيد ليلة الثلاثاء - الأربعاء، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة".

وأضاف أن "القرار جاء للحفاظ على أرواح المواطنين والزائرين في ظل الظروف التي يمر بها إقليم كردستان والمنطقة".

وأوضح أن "الطقوس والعادات داخل القرى والمنازل ستُقام بشكل اعتيادي وفق التقاليد المتبعة، مثل تلوين البيض وبعض الطقوس الأخرى، لكنها ستكون محدودة من حيث حجم التجمعات".

وأكد أن "القرار يقتصر على إيقاف المراسم والتجمعات العامة في لالش، من دون المساس بالعادات والتقاليد داخل المنازل والقرى".

ويُعد "الأربعاء الأحمر" رأس السنة الإيزيدية وأهم المناسبات الدينية لدى الإيزيديين، حيث تُقام طقوسه في معبد لالش الذي يُعد أقدس أماكنهم الدينية.