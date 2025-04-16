شفق نيوز/ احتفل الإيزيديون في العراق والعالم، يوم الأربعاء، بعيد رأس السنة الإيزدية "سه‌ر سال" والذي يصادف أول أربعاء من شهر نيسان/ أبريل من كل عام بحسب التقويم الإيزيدي.

ومنذ الصباح الباكر خرج أهالي المدن والمجمعات والقرى لزيارة بعضهم البعض وتبادل التهاني والتبريكات.

وبهذا اليوم تقوم العائلات الإيزيدية بالتحضيرات للاحتفال بالعيد، حيث يتم شراء الملابس الجديدة وطهي الأطعمة التقليدية الخاصة بالمناسبة إضافةً إلى شراء الحلويات والمستلزمات الضرورية.

وبهذا الصدد عبرت باسمة قاسم من قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز عن فرحتها، قائلة "اليوم هو يوم العيد ونحن مسرورون، كنا قد استعددنا لهذا اليوم منذ فترة وبدأنا منذ الصباح باستقبال الضيوف وقدمنا لهم الحلويات، وهناك عدد كبير من الأطفال قد جاؤوا للاحتفال بمنزلنا، قمنا بطهي الأطعمة التقليدية مثل كبة الحامض التي تطهى عند جميع الأسر".

وأضافت: "زرنا قبور أقاربنا ووزعنا الخيرات في المقبرة".

من جهتها، أوضحت المواطنة خالدة جلال، لوكالة شفق نيوز "نحن نخرج في مساء العيد إلى الطبيعة ونقوم بقطف شقائق النعمان ونعلقها على أبواب منازلنا بجانب قشور البيض كما نقوم بتلوين البيض بألوان زاهية ترمز إلى الطبيعة وجمالها".