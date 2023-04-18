الإيزيديون يحتفلون برأس السنة الجديدة بإحياء مراسم "الأربعاء الأحمر" (صور)

شفق نيوز/ احتفل آلاف الإيزيديين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، مساء اليوم الثلاثاء، برأس السنة الجديدة، وإحياء مراسم "الأربعاء الأحمر" في معبد لالش بقضاء سنجار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن آلاف الإيزيديين المتواجدين في إقليم كوردستان ونينوى والمقيمين خارج العراق، توجهوا إلى معبد لالش في قضاء سنجار لإقامة مراسم رأس السنة الجديدة.

وبين أن المحتفلين بدأوا بعد غروب الشمس مساء اليوم، بإيقاد القناديل إيذاناً ببدء مراسم عيد "الأربعاء الأحمر".

وقال "مير الحج" -مرتبة دينية في الديانة الإيزيدية- في معبد لالش، حسن زينل، لوكالة شفق نيوز، إن "الآلاف قاموا بالحج هذا العام من مختلف بلدان العالم إلى معبد لالش".

وأشار إلى أنه "بعد تحرير المناطق الإيزيدية من تنظيم داعش وأعداد الزائرين في تزايد لسنجار ومعبد لالش عام بعد عام".

و"الأربعاء الأحمر"، أو كما يسمى باللغة الكوردية "جارشمبا سور" هو عيد رأس السنة عند الإيزيديين، ويصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان/ أبريل في كل عام حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان التقويم الغربي بـ13 يوماً.