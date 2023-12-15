الإيزيديون في أمريكا يرفعون دعوى قضائية ضد شركة الاسمنت الفرنسية لدعمها داعش

شفق نيوز/ رفع المئات من الأمريكيين الأيزيديين، بقيادة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية للأسمنت أمس الخميس، متهمين إياها بالتآمر لتقديم دعم مادي لحملة عنف يشنها تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وتمثلها محامية حقوق الإنسان أمل كلوني والمخضرم الأمريكي السابق. الدبلوماسي لي ولوسكي، الإيزيديون – وجميعهم أمريكيون. المواطنون - وأسرهم - هم الناجون من عنف تنظيم داعش الذي بدأ عندما استهدف المسلحون الإسلاميون موطن الإيزيديين في سنجار في شمال العراق في عام 2014.

وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على أعمال الإرهاب الدولي التي ارتكبها داعش وتآمرت مع داعش و وسطائه، ويجب عليهم دفع تعويضات للناجين"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" اليوم الجمعة.

ويعتبر تنظيم داعش الإيزيديين من عبدة الشيطان.

واعترفت لافارج بالذنب في الولايات المتحدة وواجهت المحكمة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي تهمة دفع مبالغ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش، حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في العمل في سوريا. ووافقت لافارج، التي أصبحت جزءا من هولسيم المدرجة في سويسرا في 2015، على دفع 778 مليون دولار كمصادرة وغرامات في إطار اتفاق الإقرار بالذنب.

وقال كلوني في بيان: "إنه لأمر صادم أن تعمل شركة عالمية رائدة جنبًا إلى جنب مع داعش بينما كان داعش يعدم مدنيين أمريكيين ويرتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين".

عندما اعترفت لافارج بالذنب في الولايات المتحدة أمام المحكمة العام الماضي، أشارت هولسيم في بيان إلى أن أيًا من السلوكيات لم يتعلق بشركة هولسيم، "التي لم تعمل مطلقًا في سوريا، أو أي من عمليات لافارج أو موظفيها في الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع كل ما تمثله هولسيم".

وقال محققو الأمم المتحدة أيضًا في عام 2016 إن تنظيم داعش كان يرتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين في سوريا والعراق لتدمير الطائفة الدينية المكونة من 400 ألف شخص من خلال القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى.

وجاء في الدعوى المرفوعة ضد لافارج: "قبل وأثناء وبعد تنفيذ داعش لهذه الهجمات الوحشية على الإيزيديين، كان المتهمون يدفعون ويتآمرون مع داعش".

وقالت مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2018 لجهودها في إنهاء الاغتصاب: "عندما هاجم داعش سنجار، قُتلت عائلتي وتم أسري كعبدة. لقد تعرضت للاستغلال والاعتداء كل يوم حتى هروبي".

وقالت: "لسوء الحظ، قصتي ليست فريدة من نوعها بين الإيزيديين. إنها حقيقة الآلاف من النساء الإيزيديات. والأمر الأكثر مأساوية هو أن رعبنا حدث في ظل وعي ودعم الشركات القوية مثل لافارج".

كما رفع عمال الإغاثة والجنود الأمريكيون - الذين قُتلوا أو أصيبوا جميعًا على يد تنظيم داعش وجماعة جبهة النصرة المسلحة - دعوى قضائية مماثلة ضد لافارج في يوليو.