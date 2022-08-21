الأول من نوعه.. مهرجان المياه على بقعة "محرمة" في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ احتضن نهر "روشين" في وادي ريكان بإقليم كوردستان، يوم الأحد، مهرجانا للمياه تضمن رياضات مائية مختلفة.

ووادي ريكان بناحية شيلازدي شمالي دهوك، كان أحد المناطق السياحية المحرمة جراء وضعها الأمني المتدهور بسبب الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني.

وقال المشرف على المهرجان، بيوار جمتي، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يهدف إلى جذب السائحين من مناطق العراق المختلفة"، مشيراً إلى أن 80 شاباً شاركوا في المهرجان".

وأضاف جمتي، أن "المهرجان تضمن رياضات مائية مختلفة، من غطس وقفز وسباحة وسباق القوارب الصغيرة"، مبيناً أن "المهرجان هو الأول من نوعه في دهوك، حيث تم توزيع الجوائز على المتسابقين والمشاركين في المهرجان".