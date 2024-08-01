الأول من نوعه.. معرض للصناعات الإيرانية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، المعرض الدولي التجاري المشترك بين إيران والإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المعرض يحمل اسم "قزوين" وهو لغرفة تجارة محافظة قزوين الإيرانية، وأقيم في مدينة أربيل.

بدوره أوضح حسين فرهادي، صاحب شركة إيرانية مشاركة في المعرض، لوكالة شفق نيوز أن "المعرض يضم العديد من الشركات الإيرانية التي أتت إلى إقليم كوردستان للمشاركة وهو الأول من نوعه والهدف منه توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وإقليم كوردستان وخصوصا محافظة قزوين التي تُعد منطقة صناعية في إيران".

وأضاف "السوق في إقليم كوردستان مهم بالنسبة لنا أولاً لقرب الإقليم من إيران، وثانياً لكونه ممراً للتعرف على السوق العراقي عموماً ورجال الأعمال العراقيين".

من جانبه، أشار محمد علي، زائر للمعرض، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "فكرة المعرض مهمة جداً كونه يفتح آفاقاً جديدة أمام العلاقة بين إيران وإقليم كوردستان ومن الضروري الاهتمام أكثر بهكذا نوع من النشاطات الاقتصادية لما لها من دور فاعل في رسم خريطة الاقتصاد الثنائي وجذب الاستثمارات الإيرانية".