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الأول من نوعه في العراق .. إقليم كوردستان يُدشن مشروعاً سياحياً رياضياً (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-16T16:46:00+0000
الأول من نوعه في العراق .. إقليم كوردستان يُدشن مشروعاً سياحياً رياضياً (صور)

شفق نيوز/ بحضور هلگورد شيخ نجيب مشرف إدارة منطقة "سوران" المستقلة، وأنور علي رئيس اتحاد كوردستان لمتسلقي الجبال تم، اليوم السبت، إفتتاح مشروع سياحي "مهم" في قرية "كركي" التابعة لقضاء رواندز.

وبدأت مراسم حفل افتتاح المشروع من قبل المشرف على إدارة المنطقة المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، ومن ثم أُقيمت بعدها عملية تسلق للجبال بمشاركة مجموعة من المتسلقين، و بمدى ثلاثة كيلومترات.

وشهدت مراسم الحفل افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية المتعلقة بأعمال المشروع، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وقالت إدارة "سوران" في بيان، إن هذا المشروع مهم في مجال السياحة ورياضة تسلق الجبال على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة.

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