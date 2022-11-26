الأول من نوعه في العراق.. السليمانية تفتتح مركزاً لمعالجة الجلطات الدماغية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، عن افتتاح مركز صحي لمعالجة الجلطات الدماغية بالادوية هو الأول في العراق.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بحضور مدير عام صحة محافظة السليمانية صباح نصر الدين، ومدير ادارة مستشفى "شار" ومسؤول قسم الدماغ والاعصاب زانا عبد الرحمن، وعدداً من الاطباء الاختصاص في الدماغ والاعصاب، والكوادر والمسؤولين الصحيين في المستشفى، تم افتتاح مركز لمعالجة الجلطة الدماغية بالعقاقير يعد الأول على مستوى العراق.

وأضاف البيان أنه يتوجب نقل المريض بأسرع وقت الى المركز بعد الفحص الدقيق وتشخيص الحالة كونها جلطة دماغية ليقوم هذا القسم أو المركز بمعالجته من قبل أطباء وكوادر متخصصين عبر الادوية.

ولفت إلى أن افتتاح هذا القسم يعد تقدما علميا وطبيا على جميع المستويات والاختصاصات المختلفة في مدينة السليمانية بمساع وجهود الأطباء والكوادر والتي جعلت من السليمانية ان تكون سباقة في القطاع الصحي.