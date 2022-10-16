سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأول من نوعه على مستوى العراق والمنطقة .. تدشين المرحلة الأولى لمتنزه أثري في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-16T08:30:33+0000
الأول من نوعه على مستوى العراق والمنطقة .. تدشين المرحلة الأولى لمتنزه أثري في دهوك

شفق نيوز/ أعلن وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الأحد، عن تدشين المرحلة الأولى لمتنزه فايدة الأثري في محافظة دهوك.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه على مستوى إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق والمنطقة بأسرها.

وأوضح أن المرحلة الأولى هي نتاج العمل المشترك الذي استغرق ثلاثة أعوام بين فريق مديرية الآثار في دهوك، وبين فريق جامعة "أوديني" الإيطالية، وقد استطاعا من خلال هذا العمل المشترك أن يمدّا جسرا للتواصل بشأن المشروع الذي يعد معلما نادرا في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

كما أشار الوزير إلى ان هذه المرحلة من العمل تتضمن مد مجرى مياه بطول 10 كلم تتضمن جوانبه أحجار صخرية رُسمت عليها نقوش اثرية يعود تاريخها الى ما قبل 2700 عام، مؤكدا أن هذا الأكتشاف بالغ الأهمية في مجال الآثار على مستوى العالم.

وأكد ان التنسيق متواصل بين حكومة اقليم كوردستان، وجامعة "أوديني" الإيطالية ووزارة الخارجية لتلك البلاد وجهات أخرى مشتركة في هذا المشروع لإتمام المراحل الأخرى لهذا المتنزه، مبينا أنه من المتوقع ان يتم انجازه في العام 2026.

الوزير نوه إلى أنه في المراحل الأخرى سيتم ربط الأماكن الأثرية بعضها ببعض، لافتا الى انه يوجد اكثر من 5 آلاف معلم أثري في إقليم كوردستان يتم التنقيب والعمل في قسم منها، ولا شك أن هناك المئات من الآثار غير المكتشفة بحاجة على جهد كبير وإلى دعم وتعاون دولي للتنقيب عنها والعثور عليها وتسجيلها.

related

قصف تركي يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2022-03-21 12:58:17
قصف تركي يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

تركيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في جبل "كارة" بدهوك

Date: 2021-02-14 05:55:16
تركيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في جبل "كارة" بدهوك

تركيا تعلن "تحييد" قيادي عمالي في دهوك

Date: 2022-07-17 16:56:24
تركيا تعلن "تحييد" قيادي عمالي في دهوك

دهوك.. العماليون يستهدفون معسكراً للجيش التركي بصاروخ موجه

Date: 2022-05-10 11:18:02
دهوك.. العماليون يستهدفون معسكراً للجيش التركي بصاروخ موجه

الجيش التركي يشرع بعملية برية داخل إقليم كوردستان للوصول إلى "موقع محصن"

Date: 2021-06-14 14:43:21
الجيش التركي يشرع بعملية برية داخل إقليم كوردستان للوصول إلى "موقع محصن"

اشتباكات بين العماليين والقوات التركية قرب نقطة عسكرية شمالي دهوك

Date: 2022-08-11 12:09:31
اشتباكات بين العماليين والقوات التركية قرب نقطة عسكرية شمالي دهوك

الطائرات التركية تشن غارات جديدة على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2022-03-30 10:38:52
الطائرات التركية تشن غارات جديدة على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

الطائرات التركية تعاود قصف مناطق شمالي دهوك

Date: 2022-07-22 17:07:39
الطائرات التركية تعاود قصف مناطق شمالي دهوك