الأول من نوعه على مستوى العراق والمنطقة .. تدشين المرحلة الأولى لمتنزه أثري في دهوك

شفق نيوز/ أعلن وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الأحد، عن تدشين المرحلة الأولى لمتنزه فايدة الأثري في محافظة دهوك.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه على مستوى إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق والمنطقة بأسرها.

وأوضح أن المرحلة الأولى هي نتاج العمل المشترك الذي استغرق ثلاثة أعوام بين فريق مديرية الآثار في دهوك، وبين فريق جامعة "أوديني" الإيطالية، وقد استطاعا من خلال هذا العمل المشترك أن يمدّا جسرا للتواصل بشأن المشروع الذي يعد معلما نادرا في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

كما أشار الوزير إلى ان هذه المرحلة من العمل تتضمن مد مجرى مياه بطول 10 كلم تتضمن جوانبه أحجار صخرية رُسمت عليها نقوش اثرية يعود تاريخها الى ما قبل 2700 عام، مؤكدا أن هذا الأكتشاف بالغ الأهمية في مجال الآثار على مستوى العالم.

وأكد ان التنسيق متواصل بين حكومة اقليم كوردستان، وجامعة "أوديني" الإيطالية ووزارة الخارجية لتلك البلاد وجهات أخرى مشتركة في هذا المشروع لإتمام المراحل الأخرى لهذا المتنزه، مبينا أنه من المتوقع ان يتم انجازه في العام 2026.

الوزير نوه إلى أنه في المراحل الأخرى سيتم ربط الأماكن الأثرية بعضها ببعض، لافتا الى انه يوجد اكثر من 5 آلاف معلم أثري في إقليم كوردستان يتم التنقيب والعمل في قسم منها، ولا شك أن هناك المئات من الآثار غير المكتشفة بحاجة على جهد كبير وإلى دعم وتعاون دولي للتنقيب عنها والعثور عليها وتسجيلها.