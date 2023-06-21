الأول من نوعه.. زاخو تقيم مهرجاناً للملابس الرجالية الكوردية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فعاليات أول مهرجان للملابس الكوردية الخاصة برجال منطقة بادينان.

وقال مدير دائرة سياحة زاخو، جهاد امين، لوكالة شفق نيوز، ان "الهدف من المهرجان هو الاحتفاء بالتراث والثقافة الكوردية وعرض الملابس التقليدية التي تشتهر بها المنطقة".

وبين ان "المهرجان يتضمن العديد من الفقرات والأنشطة منها عرض للأزياء الكوردية التقليدية التي يرتديها الرجال في منطقة بادينان والتي تسمى (شل وشبك)، حيث تشتهر هذه الملابس بتفاصيلها الجميلة وتمتاز بالحرفية العالية".

وأضاف "تم عرض مجموعة متنوعة من هذه الملابس، وكذلك أقيم حفل فني بمشاركة فنانين محليين، بالاضافة الى عروض موسيقية ورقصات تراثية".

وتابع أمين "تم تجهيز عدداً من الخيم في مكان المهرجان، حيث تم عرض الملابس التقليدية وبيعها، وكانت هذه الخيم مركزاً للاهتمام والتفاعل، حيث استطاع الحضور اختيار وشراء الملابس".