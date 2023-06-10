الأول من نوعه.. أربيل تحتضن مهرجان "ثقافة بلا حدود" لمختلف المكونات العراقية (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مهرجان الثقافة والفنون بمشاركة عدد كبير من المثقفين والشعراء من مختلف المكونات العراقية.

وقال مدير العلاقات الثقافية في جامعة جيهان بدر سنجاري، لوكالة شفق نيوز، ان "هذا المهرجان هو الأول من نوعه حيث يهدف الى ابراز دور الثقافة في التنمية البشرية وسيتم عرض العديد من الفعاليات والانشطة الثقافية الخاصة بجميع المكونات العراقية".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان حمل عنوان "ثقافة بلا حدود" وأقيم في جامعة جيهان بأربيل.

وقال مراسلنا ان المهرجان تضمن في بدايته جلسة حوارية حول اهمية الثقافة، وجلسة مفتوحة جرى فيها تقديم أنشطة ثقافية وغنائية وغيرها.