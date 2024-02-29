الأول من نوعه.. دهوك تنظم مهرجاناً لسباق الخيول (صور)

شفق نيوز/ نظمت دهوك المهرجان الأول من نوعه لسباق الخيول، يوم الخميس، شارك فيها عشرات الفرسان الذين قدموا عروضاً شيقة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المهرجان أقيم في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك، بمشاركة أكثر من 50 فارساً، وتضمن سباقاً للخيول بالإضافة إلى عروض بهلوانية وعرض خاص للخيول الكوردية.

وقال بيوار جمتي، أحد منظمي المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من هذا الحدث هو عرض الخيول الكوردية وتشجيع الشباب على ممارسة هذه الرياضة في المنطقة.

وأوضح جمتي أن 21 فرساً شاركت في السباق وتم تخصيص 8 خيول للعروض البهلوانية، فيما استخدمت باقي الخيول للعرض، مشيراً إلى غياب الخيول العربية عن المهرجان بسبب عدم قدرتها على التكيف مع التضاريس والأجواء الباردة في المنطقة.

من جانبه، أكد يوسف صلاح الدين، أحد الفرسان المشاركين بالمهرجان، عن سعادته بفوزه في السباق، معرباً عن رغبته بالمشاركة في المهرجانات المحلية والدولية.

وفي ختام المهرجان تم توزيع الجوائز على الفائزين من قبل المسؤولين المحليين ومنظمي الحدث.