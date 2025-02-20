الأول من نوعه.. السليمانية تفتتح مركزاً مالياً دولياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية افتتاح المركز الدولي للمال والتجارة، مساء اليوم الخميس، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ومديري مصرفيّ الرافدين والرشيد، إلى جانب شخصيات اقتصادية وتجارية من داخل الإقليم وخارجه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المركز هو الأول من نوعه في إقليم كوردستان، والثاني على مستوى العراق بعد سوق العراق للأوراق المالية، حيث يهدف إلى تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال مسؤول إعلام المركز، شاد خسرو، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا المركز سيساهم في تطوير القطاع المالي والتجاري في السليمانية، وسيوفر بنية تحتية حديثة تضم فروعاً لمصارف أجنبية ومحلية، بالإضافة إلى شركات الأسهم المالية وبورصة للأوراق المالية.

وبين أن إنشاء هذا المركز يأتي في إطار تعزيز الاستقرار المالي في إقليم كوردستان، وتوسيع نطاق التبادل التجاري مع الداخل والخارج"، مشيراً إلى أنه "سيصبح مستقبلاً بورصة مالية رئيسية في السليمانية، مما يسهم في استقطاب المستثمرين وتوفير فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة في الإقليم".

وأكد مسؤول الإعلام، أن "افتتاح هذا الصرح المالي والتجاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الاقتصادية في إقليم كوردستان"، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة إقبالاً متزايداً من المصارف والشركات لافتتاح فروعها في هذا المركز، مما سيدفع بعجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والاستقرار.

ويأتي افتتاح المركز الدولي للمال والتجارة في السليمانية في وقت يشهد فيه إقليم كوردستان تحولات اقتصادية كبرى، مع سعيه لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال.

ويعد هذا المركز جزءاً من إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال بناء قطاع مالي وتجاري مستدام ومواكب للمعايير العالمية.