الأول من نوعه.. السليمانية تستعد لاستضافة منتدى دولي إستراتيجي برعاية كوردية – يونانية

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن مدينة السليمانية ستحتضن خلال الأسبوع المقبل منتدى اقتصادي دولي بمشاركة شخصيات بارزة من العراق واليونان والعالم، في خطوة تعزز موقع الإقليم كمنصة دولية للحوار الاقتصادي والسياسي.

وذكر مكتب نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتدى سيقام بالشراكة مع وزارة الخارجية اليونانية، وبإشراف مباشر من قبل طالباني.

وبين أن منتدى "دلفي – السليمانية الاقتصادي" سينعقد يومي 18 و19 من شهر أيار/ مايو الجاري، بحضور كبار رجال الأعمال وصنّاع القرار من داخل العراق وخارجه، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اليونانية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن المنتدى يشكّل منصة إستراتيجية للحوار والتنسيق والتخطيط التنموي الإقليمي، حيث سيتناول قضايا الأمن والاستقرار، والتنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية وتحديات المرحلة الراهنة.

ويُعد المنتدى، الذي يُنظم لأول مرة في مدينة السليمانية، مبادرة رائدة لتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وسيُنظم المنتدى بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان وبإشراف من الأمانة العامة للعلاقات الدولية، ودائرة العلاقات الخارجية بوزارة الخارجية اليونانية، وبالتعاون مع وكالة "إنتربرايس غريس" اليونانية.

وبهذه الاستضافة، ترسّخ السليمانية مكانتها كجسر حيوي بين الشرق والغرب، وتؤكد مجدداً أهمية دورها في مدّ جسور التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين على الساحة الدولية، في وقتٍ تزداد فيه الحاجة إلى تنسيق الجهود نحو تنمية إقليمية شاملة ومستقرة.