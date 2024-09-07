الأول من نوعه.. اجتماع بين المجلس الوزراي الاقتصادي لحكومتي بغداد وأربيل في كوردستان

شفق نيوز/ يصل مساء اليوم السبت، وفد من المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد لعقد اجتماع مع المجلس الاقتصادي في إقليم كوردستان غداً الأحد.

ويترأس الوفد الاتحادي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين.

وسيتم عقد الاجتماع المشترك الأول غداً بين المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد، والمجلس الاقتصادي في الإقليم، بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، وسيستمر يومين، للتباحث بشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، وضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.