الأول منذ أحداث أكتوبر 2017 .. الكورد يتسلمون منصبا في صلاح الدين

شفق نيوز/ اكد مسؤول كوردي تعيين، يوم الخميس، تعيين مستشار كوردي لمحافظ صلاح الدين وهو أول منصب للكورد منذ أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وقال حسن محمد أحمد عضو مجلس صلاح الدين السابق ونائب مسؤول مركز الاتحاد الوطني الكوردستاني في المحافظة لوكالة شفق نيوز، ان محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب أصدر امرا بتعيين هلمت عدالت أمين محمد مستشار المحافظة لشؤون المصالحة والعشائرية في بادرة تعد الأولى منذ أحداث أكتوبر 2017.

واضاف ان الكورد يشغلون في صلاح الدين منصبين فقط هما مستشارا المحافظ لشؤون الأمن و لشؤون المصالحة فقط بعد سلب مناصب مديريات الكهرباء والصحة منهم عشية أحداث أكتوبر 2017.

واكد احمد ان الكورد لم ينالوا استحقاقهم السياسي والسكاني حتى الآن طيلة السنوات الماضية رغم جهود التنسيق والتفاهمات مع القوى والمكونات الأخرى في صلاح الدين.

ويشكو المكون الكوردي في صلاح الدين، في مناسبات عدة , من تغييب وتهميش اداري واضح في عموم المفاصل الحكومية بالمحافظة، ويحذر من مخططات ديموغرافية تسعى لطمس الوجود الكوردي في صلاح الدين.

ويبلغ عدد السكان الكورد في محافظة صلاح الدين، وفقاً للإحصائيات السكانية التقريبية أكثر من 50 ألف نسمة يتركز معظمهم في قضاء طوزخورماتو.

ويقع قضاء طوزخورماتو على بعد (74 كلم) جنوبي محافظة كركوك وقد تم استقطاعه ثم إلحاقه بمحافظة صلاح الدين في العام 1972 بقرار من الحكومة العراقية، وتفيد أرقام دائرة الإحصاء في محافظة صلاح الدين بان (180) ألف شخص يعيشون في القضاء غالبيتهم من المكونين الكوردي والتركماني.

وشنت القوات الاتحادية العراقية في 16 أكتوبر 2017 حملة عسكرية في الأراضي المتنازع عليها وإرجاع حدود ما قبل 2003، بعد استفتاء اقليم كوردستان.

وأعلن الجيش العراقي في 16 أكتوبر/تشرين الأول، عن سيطرته على مطار كركوك العسكري وقاعدة كي وان، وعلى عدد من الحقول النفطية شمالاً، وعلى شركة نفط الشمال، و ناحية ليلان.