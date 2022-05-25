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الأول كوردستانياً وعراقياً.. السليمانية تبدأ مشروعاً لإنتاج الطاقة الكهربائية بمركز تجاري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T13:39:29+0000
الأول كوردستانياً وعراقياً.. السليمانية تبدأ مشروعاً لإنتاج الطاقة الكهربائية بمركز تجاري

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لتوزيع كهرباء محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في أحد المراكز التجارية (مول) ، عادة المشروع أنه سيكون الأول على مستوى إقليم كوردستان والعراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المديرية بدأت بتنفيذ مشروع لإنتاج 2.2 ميغاواط من الطاقة الكهربائية وسيكون انطلاقة فعالة ومهمة للاستفادة من الطاقة في اقليم كوردستان والعراق".

وأضاف البيان، ان المشروع سينفذ على مساحة 12000 متر مربع على أسطح مبنى وساحات فاملي مول وسط السليمانية، وبذلك يكون اول مشروع من نوعه على صعيد العراق واقليم كوردستان".

وتعاني مناطق العراق بشكل عام من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية، وفيما تصدر دعوات من أجل الاستعانة بمشاريع الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء الا ان هذه المشاريع لم تنفذ بشكل فعلي وتنتظر الإرادة الحقيقية للتنفيذ.

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