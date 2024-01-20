الأول في العراق.. مقهى لمحبي القطط في اربيل (صور)

شفق نيوز/ تمتلئ مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالعديد من المقاهي، التي تشكّل جزءاً من واجهة السياحة في المدينة، حيث تستقطب السائحين إضافة لبنات وشباب المدينة الذين يرتادونها لقضاء وقت ممتع فيها بشرب مشروباتهم المفضلة أو تدخين الأركيلة أو متابعة مباراة لفريقهم المفضّل، لكن مقهى (فيري كات كافي) جاء بفكرة مختلفة حيث يستهدف فئة معينة من الناس، إلا وهم "محبي القطط".

المقهى قائم بفكرته على تواجد العديد من القطط في بيوتها الصغيرة المنتشرة في أرجاء المكان وللزبون حق التمتع بمداعبتها واللعب معها طوال مكوثه في المقهى الذي "تم افتتاحه عام 2022"، كما تؤكد صاحبة المكان آية محمود.

وتضيف محمود، في حديثها لوكالة شفق نيوز ان "فكرة المقهى موجودة في عدة دول مثل الإمارات واليابان وغيرها، لكنه الأول في العراق، حيث يضم أكثر من 27 قطاً في صالة ويمكن للناس الجلوس فيها و قضاء أوقاتهم مع هذه القطط".

وأضافت محمود، أن "القطط الموجودة عندنا جئنا بها عن طريق التبني وهي من فصائل مختلفة".

وحول إقبال الناس أشارت آية إلى أن "الإقبال جيد من قبل الناس حيث يأتي الكثير منهم ممن يحبون القطط ولقيت فكرة المقهى قبولا لديهم"، مؤكدة أن "الزبائن من مختلف الاعمار بين صغار وكبار وشباب وعوائل وكل من يحب القطط".

ومن جهته قال محمد (موظف في المقهى) لوكالتنا، أن "هناك مجموعة من التعليمات يجب على الزبائن الالتزام بها حيث يأتي الزبون ويأخذ بطاقة الدخول ويعقم يديه اضافة الى ان الزبون عليه أن لا يأكل داخل الصالة حيث يخرج الى الصالة الخارجية ويتناول ما يريد وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة القطط أيضاً".