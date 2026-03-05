الأول في العراق.. أربيل تعزز دفاعاتها ضد الفيضانات بـ"الإنذار المبكر"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، البدء بنصب أجهزة متطورة ضمن مشروع "نظام الإنذار المبكر" للفيضانات، مؤكدة أنها المدينة الأولى على مستوى العراق التي تعتمد هذه التقنية.

وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على توجيهات محافظ أربيل، وضمن الخطط الاستباقية لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول، وصلت الوجبة الأولى من أجهزة نظام الإنذار المبكر، حيث بوشر فعلياً بنصب (3) أجهزة في مناطق حيوية بالمدينة، والعمل جارٍ لاستكمال تنصيب بقية الوحدات".

وأضاف أن "الهدف الرئيس من هذا النظام هو رصد المتغيرات المناخية وتوفير بيانات دقيقة تتيح التحذير المسبق قبل وقوع الفيضانات بوقت كافٍ، مما يساهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية".

ولفت إلى أن "أربيل تعد المدينة الأولى والسبّاقة على مستوى إقليم كوردستان والعراق ككل في امتلاك وتشغيل هذا النظام المتطور، الذي يأتي ضمن حزمة إجراءات حكومية لتأمين المناطق التي واجهت مخاطر السيول خلال المواسم الماضية".