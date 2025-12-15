الأول بالشرق الأوسط.. الصين تطلق مركز "مبادرة الحضارة العالمية" في أربيل

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، مساء اليوم الاثنين، الإعلان الرسمي عن تأسيس مركز مبادرة الحضارة العالمية للبحوث، ليكون أول مركز أبحاث في منطقة الشرق الأوسط، بناء على مقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في أربيل، إن عدداً من المسؤولين والشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية حضروا إطلاق المبادرة.

وأضاف أنه جرى التأكيد على أن المركز الجديد سيعمل كمنصة لدفع الحوار بين الحضارات، وتشجيع التعلم المتبادل، وتعميق التفاهم الثقافي في المنطقة.

وبين المراسل، نقلاً عن مسؤولين، أنه من المتوقع أن يلعب المركز دوراً حيوياً في تعزيز التعايش السلمي والروابط بين الشعوب، عبر اعتماده على احترام التنوع الحضاري، والتعلم المتبادل، والقيم الإنسانية المشتركة، وإرث وابتكار التقاليد الثقافية.